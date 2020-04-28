Роспотребнадзор ХМАО: «Большинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Ханты-Мансийском районе»
По состоянию на 28 апреля в Югре зарегистрировано 338 случаев COVID - 19 в 15 муниципалитетах региона.
За последние сутки количество лабораторно подтвержденных случаев - 41, их география следующая:
23 - Ханты-Мансийский район, один - Сургутский район, один - Ханты-Мансийск, шесть – Сургут, пять - Нефтеюганск, пять - Мегион, - заявила на брифинге оперштаба заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
Она отметила, что бессимптомно инфекции протекает у 14 пациентов, с признаками ОРВИ – 25, с пневмонией - два.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, напоминают югорчанам врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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