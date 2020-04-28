2020-04-28T12:44:17+03:00
Общество

Госавтоинспекторы ХМАО за неделю выявили почти полторы сотни пьяных водителей

Во время режима самоизоляции количество нетрезвых лихачей увеличилось
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы ХМАО за неделю выявили почти полторы сотни пьяных водителейГосавтоинспекторы ХМАО за неделю выявили почти полторы сотни пьяных водителейФото: pixabay.com
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За минувшую неделю с 18 по 24 апреля 2020 года югорских на дорогах округа задержали 146 водителей с признаками опьянения.

- Возбуждено 21 уголовное дело в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, - отметили в пресс - службе ГИБДД ХМАО.

Госавтоинспекторы обращают внимание югорчан на необходимость проявления бдительности и просят сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.

Напомним, что с 2015 года повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозят не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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