Госавтоинспекторы ХМАО за неделю выявили почти полторы сотни пьяных водителей
За минувшую неделю с 18 по 24 апреля 2020 года югорских на дорогах округа задержали 146 водителей с признаками опьянения.
- Возбуждено 21 уголовное дело в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, - отметили в пресс - службе ГИБДД ХМАО.
Госавтоинспекторы обращают внимание югорчан на необходимость проявления бдительности и просят сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.
Напомним, что с 2015 года повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозят не административным, а уголовным наказанием.
ИСТОЧНИК KP.RU