2020-04-28T12:36:33+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 28 апреля для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 28 апреля для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 28 апреля для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Центр национальных культур Нижневартовск. Когда: В течение дня. Что: Рубрика «А знаете ли вы...». Где транслируется.

2. Что: Сказки Италии. Когда: 28 апреля 15.00 и 16.00. Где транслируется.

3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Экскурсия на диване» «От лучины до лампочки». Когда: в течение дня. Где транслируется.

4. Ханты-Мансийский театр кукол. Что: Рубрика «Сказки из Теремка». Когда: 28 апреля 20.00. Где транслируется.

5. Музейно-выставочный центр Когалым. Что: «История одного шедевра», цикл видео-сообщений. Когда: 27 апреля 16.00. Где транслируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Культурная онлайн-программа на 28 апреля для югорчан на самоизоляции
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