Культурная онлайн-программа на 28 апреля для югорчан на самоизоляции
Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Центр национальных культур Нижневартовск. Когда: В течение дня. Что: Рубрика «А знаете ли вы...». Где транслируется.
2. Что: Сказки Италии. Когда: 28 апреля 15.00 и 16.00. Где транслируется.
3. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Экскурсия на диване» «От лучины до лампочки». Когда: в течение дня. Где транслируется.
4. Ханты-Мансийский театр кукол. Что: Рубрика «Сказки из Теремка». Когда: 28 апреля 20.00. Где транслируется.
5. Музейно-выставочный центр Когалым. Что: «История одного шедевра», цикл видео-сообщений. Когда: 27 апреля 16.00. Где транслируется.
ИСТОЧНИК KP.RU