28 Апр 2020 2020-04-28T10:38:48+03:00

В Югре подготовили 21 объект для изоляции Фото: pixabay.com

В обсерваторах предусмотрены места для 1030 пациентов

Изменить размер текста: A A

Правительство ХМАО отдельным распоряжением утвердило перечни объектов для изоляции граждан, в том числе обсерваторов, создаваемых в связи с распространением коронавируса.

Известно, что югорскому депздраву поручено обеспечить функционирование этих объектов в части медицинского наблюдения и оказания медпомощи размещенных в них граждан.

- В семи объектах для изоляции в пгт. Игрим Березовского района, п. Междуреченский Кондинского района, Радужном, пгт. Федоровский, пгт. Барсово Сургутского района, Ханты-Мансийске, Когалыме предусмотрено не менее 254 мест для размещения, - отметили в пресс-службе правительства ХМАО.

Кроме того, в 14 обсерваторах пгт. Березово, пгт. Барсово Сургутского района, Нижневартовске, Мегионе, Советском, Нягани, Радужном, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, Югорске, с. Казым Белоярского района, санатории «Юган» в Нефтеюганском районе, Урае создано не менее 1030 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU