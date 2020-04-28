Уникальными арт-объектами украсили Нижневартовск к юбилею Победы
Парк Победы в Нижневартовске украсили новой декорацией: архитектурный арт-объект «Звезда Победы» смонтировали при входе на территорию.
- Ширина конструкции - 11,5 метров, высота – 8,5 метров. Объект изготовлен нижневартовскими мастерами. Таким парк Победы вартовчане и гости города будут видеть весь юбилейный год, - отметили в пресс-службе департамента ЖКХ администрации города.
Кроме того, в различных точках улиц установят ротонды – геометрические фигуры с размещением на них постеров с исторической тематикой. На улице Ленина вскоре установят еще один арт-объект - «Противотанковый Ёж».
Добавим, что одна из самых знаковых акций юбилейного года – «Герои рядом»:
- Портреты ветеранов начали размещать на фасадах домов, где проживают участники ВОВ. Проект посвящен 75-й годовщине Победы, его впервые реализуют в городе, - отметили власти Нижневартовска.
ИСТОЧНИК KP.RU