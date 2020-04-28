28 Апр 2020 2020-04-28T09:24:31+03:00

Пожарные Нижневартовска спасли двух человек из горящей квартиры

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На пульт пожарной охраны Нижневартовска накануне, 27 апреля, в 18:56 поступило сообщение о пожаре. Горела квартира в девятиэтажном доме на улице Интернациональной.

- Уже через три минуты пожарные уже прибыли по адресу и обнаружили дым с балкона третьего этажа. Стало известно, что в квартире находятся люди, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Огнеборцы проникли через окно по выдвижной лестнице и в комнате обнаружили лежащую женщину, которая не могла передвигаться самостоятельно. На руках пожарные, также через окно вынесли ее на свежий воздух. Вторую женщину огнеборцы эвакуировали через лестничный марш.

- С возгоранием за 15 минут. В ликвидации пожара были задействованы 24 человека и шесть единиц техники, - пояснили спасатели

Добавим, что обстоятельства и причину случившегося выясняют дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU