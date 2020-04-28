В Лянторе выбрали участок под строительство будущего приюта для бездомных животных
Представители администрации Лянтора приняли участие в выездном совещании по вопросу обустройства в городе приюта для безнадзорных животных.
- Комиссия осмотрела участок земли, на использование которого администрация Лянтора планирует предоставить разрешение. Здесь предполагается обустройство вольеров для содержания животных, установка вспомогательных помещений, организация подъездных путей, ограждение территории, - пояснили в пресс-службе администрации города.
Напомним, один депутатов Тюменской областной думы оказал содействие общественникам в поиске места размещения приюта на территории Лянтора. Глава города Сергей Махиня выразил готовность рассмотреть выделение земельного участка для инвестора или представителя общественности, который возьмет на себя организацию приюта.
ИСТОЧНИК KP.RU