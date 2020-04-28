Пара урайцев, угрожая ножом, завладели чужим автомобилем

28 Апр 2020 2020-04-28T09:03:04+03:00

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Правоохранители Урая утвердили обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчин обвиняют по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере».

По данным следствия, в феврале 2020 года злоумышленники совершили разбойное нападение на 36-летнего урайца. Угрожая физической расправой ножом, преступники завладели автомобилем «SsangYong» потерпевшего.

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальное наказание по статье – лишение свободы до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU