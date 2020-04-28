2020-04-28T08:56:28+03:00
Общество

Психолога в Нефтеюганске признали одной из лучших в России

Финалистка работает на горячей линии телефона доверия
Руслан Савинов
Поделиться:
Психолога в Нефтеюганске признали одной из лучших в РоссииПсихолога в Нефтеюганске признали одной из лучших в РоссииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Психолог Нефтеюганского центра соцобслуживания заняла третье место на всероссийском конкурсе профмастерства «Психолог-консультант телефона доверия – 2020».

- Согласно положению о службе, в целях безопасности запрещено публиковать персональные данные консультантов телефонов доверия, - предупредили в пресс-службе правительства ХМАО.

Участникам конкурса необходимо было написать эссе на тему «Я психолог-консультант телефона доверия, и это значит...». Кроме того, конкурсанты должны были найти решение профессиональных кейсов.

Отметим, что призер конкурса работает в единой социально-психологической службе телефон доверия в ХМАО: 8-800-101-12-12. Номер работает с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24