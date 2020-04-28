Психолога в Нефтеюганске признали одной из лучших в России
Психолог Нефтеюганского центра соцобслуживания заняла третье место на всероссийском конкурсе профмастерства «Психолог-консультант телефона доверия – 2020».
- Согласно положению о службе, в целях безопасности запрещено публиковать персональные данные консультантов телефонов доверия, - предупредили в пресс-службе правительства ХМАО.
Участникам конкурса необходимо было написать эссе на тему «Я психолог-консультант телефона доверия, и это значит...». Кроме того, конкурсанты должны были найти решение профессиональных кейсов.
Отметим, что призер конкурса работает в единой социально-психологической службе телефон доверия в ХМАО: 8-800-101-12-12. Номер работает с 8:00 до 20:00.
ИСТОЧНИК KP.RU