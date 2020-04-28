Сургутский водитель на «Рено» сбил девочку, катившуюся на самокате

28 Апр 2020 2020-04-28T08:24:11+03:00

Всего за сутки в ДТП пострадали четыре человека

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На территории ХМАО накануне, 27 апреля, четыре человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 15:55 в Сургуте на улице Есенина 20-летний мужчина за рулем «Рено», по предварительным данным, при движении в жилой зоне, допустил наезд на пятилетнюю девочку. Она пересекала внутридворовой проезд на самокате, выехав из-за припаркованного автомобиля. В результате аварии, девочка получила травмы.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 21 водитель привлечен к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU