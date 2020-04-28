28 Апр 2020 2020-04-28T07:01:31+03:00

В Югре превысили план по организации коек для госпитализации пациентов с коронавирусом Фото: pixabay.com

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В ХМАО перевыполнен показатель Минздрава РФ по организации дополнительных коек для госпитализации больных COVID-19.

- Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что по состоянию на 27 апреля в 11 медорганизациях региона развернуто 895 коек, что составляет 106,9% от расчётного показателя, установленного Минздравом РФ с учетом работников вахтовым методом. Из них 645 коек - обеспечены кислородом, 309 – аппаратами ИВЛ. Расчетный норматив для автономного округа – 293 койки, - рассказала о проделанной работе глава региона.

Известно, что на койках, предназначенных под пациентов с коронавирусом, проходят лечение 329 пациентов: занято 37% от развернутых. Из них 176 с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», остальные с внебольничными пневмониями.

ИСТОЧНИК KP.RU