В Урае начали ямочный ремонт автодорог

28 Апр 2020 2020-04-28T07:47:01+03:00

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Дорожники Урая начали ремонт автодорог. Как отметили в пресс-службе администрации города, запланирован ямочный ремонт жилой зоны –500 кв м дороги, а также производственная зона - 300 кв м.

- Ремонт дорог в городе начали в 2020 году раньше, чем обычно, с 22 апреля. Уже сделаны улица Яковлева от Ленина до Узбекистанской. Из-за погоды пока остановились, - рассказал начальник УЖКХ Урая Олег Лаушкин.

Также будет отремонтировано 3 участка: Ул. Узбекистанская – от ул. Яковлева, ул. Ленина – ул. Космонавтов, ул. Ленина – от ул. Мира до ул. 40 лет Победы. Срок исполнения работ - до 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU