2020-04-28T05:56:48+03:00
Общество

Нефтеюганск обработают против клещей

Паразиты переносят энцефалит и боррелиоз
Руслан Савинов
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Нефтеюганск обработают против клещейНефтеюганск обработают против клещейФото: pixabay.com
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В Нефтеюганске началась обработка против клещей для профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом. Как отметили в пресс-службе администрации города, ранняя весна пробудила насекомых раньше срока.

- В первую очередь, от клещей обрабатывают территории школ, культуры и спорта. На тех объектах, где в сейчас дети, например, в некоторых детсадах работают дежурные группы, обработка пройдет в праздники и выходные. Также в планах обработка земель общего пользования: городские газоны и зеленые зоны на улично-дорожной сети, территория нижней набережной и спуски к реке, - пояснили власти. Внутри микрорайонов обработкой займутся УК.

- Будьте внимательны при выгуле собак! Первый этап противоклещевой обработки пройдет до 3 мая, при хорошей погоде. Повторную обработку проведут через 30-45 дней. Общая площадь обрабатываемой территории - более 140 гектаров, - пояснили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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