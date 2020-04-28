Нефтеюганск обработают против клещей

28 Апр 2020 2020-04-28T05:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нефтеюганске началась обработка против клещей для профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом. Как отметили в пресс-службе администрации города, ранняя весна пробудила насекомых раньше срока.

- В первую очередь, от клещей обрабатывают территории школ, культуры и спорта. На тех объектах, где в сейчас дети, например, в некоторых детсадах работают дежурные группы, обработка пройдет в праздники и выходные. Также в планах обработка земель общего пользования: городские газоны и зеленые зоны на улично-дорожной сети, территория нижней набережной и спуски к реке, - пояснили власти. Внутри микрорайонов обработкой займутся УК.

- Будьте внимательны при выгуле собак! Первый этап противоклещевой обработки пройдет до 3 мая, при хорошей погоде. Повторную обработку проведут через 30-45 дней. Общая площадь обрабатываемой территории - более 140 гектаров, - пояснили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU