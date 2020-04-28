Жители Югры могут купить квартиры по льготной ипотеке

28 Апр 2020 2020-04-28T06:04:04+03:00

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Жители Югры смогут воспользоваться особыми предложениями от застройщиков и банков в период пандемии коронавируса. Во время режима самоизоляции девелоперы меняют условия для покупателей жилья. К примеру, некоторые компании предлагают отсрочку платежа на несколько месяцев и сниженные ставки по ипотеки.

По мнению экспертов, в 2019 году цены на новостройки в Сургуте были нестабильны, ведь год начался с падения средней стоимости «квадрата» во всех сегментах рынка. Как итог – спрос на квартиры вырос, что повлекло за собой стабилизацию цен на жильё. Кстати, в прошлом году сургутские банки выдали более 12 тысяч займов на покупку жилья на общую сумму 19,5 млрд рублей, что на 8,5 млрд рублей меньше, чем годом ранее. Однако в Сургуте жильё строилось активными темпами (в 2019 году в столице ХМАО ввели 159 тысяч квадратных метров жилья).

Особая ситуация наблюдается на рынке недвижимости в 2020 году, в связи с распространением коронавируса. Покупателям необходимы специальные условия оформления договором. По данным строительной компании «Брусника», застройщики предлагают специальные условия по программам льготной ипотеки и предоставляют клиентам возможность заключать сделки удалённо.

Очень актуальны и банковские продукты – например, «Ипотечные каникулы». Покупатели экономят деньги, пока квартира находится на этапе строительства. А в это время люди арендуют жильё и платят за услуги ЖКХ, поэтому программа по минимизации ипотечных трат становится востребованной.

По такой программе можно купить квартиру с отсрочкой ежемесячного платежа при ставке от 8,7%. Другие банки предлагают купить жильё по государственной программе под 6-6,4%, первоначальный взнос составит от 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU