Активисты в ХМАО помогли вартовчанке купить лекарства для ребенка с новой почкой
Активисты ОНФ в ХМАО нашли спонсоров для приобретения жизненно необходимого лекарства для десятилетнего Рината из Нижневартовска.
- Рузиля Зинатуллина в отчаянии обратилась за помощью в региональный штаб ОНФ в Югре в начале апреля. Она рассказала, что ее сыну в 2018 г. провели трансплантацию почки, и теперь на постоянной основе требуются лекарства предупреждению отторжения чужого органа. Но препарат, который рекомендован докторами клиники трансплантологии, в округе по льготному рецепту не выдают, заменив его аналогом, - пояснили общественники.
Ждать маленький Ринат не может, его состояние ухудшалось. Поэтому эксперты ОНФ в Югре срочно нашли спонсоров для помощи семье.
ИСТОЧНИК KP.RU