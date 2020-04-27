27 Апр 2020 2020-04-27T17:35:30+03:00

Активисты в ХМАО помогли вартовчанке купить лекарства для ребенка с новой почкой. Фото ОНФ ХМАО. Фото: pixabay.com

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Активисты ОНФ в ХМАО нашли спонсоров для приобретения жизненно необходимого лекарства для десятилетнего Рината из Нижневартовска.

- Рузиля Зинатуллина в отчаянии обратилась за помощью в региональный штаб ОНФ в Югре в начале апреля. Она рассказала, что ее сыну в 2018 г. провели трансплантацию почки, и теперь на постоянной основе требуются лекарства предупреждению отторжения чужого органа. Но препарат, который рекомендован докторами клиники трансплантологии, в округе по льготному рецепту не выдают, заменив его аналогом, - пояснили общественники.

Ждать маленький Ринат не может, его состояние ухудшалось. Поэтому эксперты ОНФ в Югре срочно нашли спонсоров для помощи семье.

ИСТОЧНИК KP.RU