2020-04-27T17:35:30+03:00
Общество

Активисты в ХМАО помогли вартовчанке купить лекарства для ребенка с новой почкой

Ринату требовалось редкое дорогое лекарство
Руслан Савинов
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Активисты в ХМАО помогли вартовчанке купить лекарства для ребенка с новой почкой. Фото ОНФ ХМАО.Активисты в ХМАО помогли вартовчанке купить лекарства для ребенка с новой почкой. Фото ОНФ ХМАО.Фото: pixabay.com
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Активисты ОНФ в ХМАО нашли спонсоров для приобретения жизненно необходимого лекарства для десятилетнего Рината из Нижневартовска.

- Рузиля Зинатуллина в отчаянии обратилась за помощью в региональный штаб ОНФ в Югре в начале апреля. Она рассказала, что ее сыну в 2018 г. провели трансплантацию почки, и теперь на постоянной основе требуются лекарства предупреждению отторжения чужого органа. Но препарат, который рекомендован докторами клиники трансплантологии, в округе по льготному рецепту не выдают, заменив его аналогом, - пояснили общественники.

Ждать маленький Ринат не может, его состояние ухудшалось. Поэтому эксперты ОНФ в Югре срочно нашли спонсоров для помощи семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Активисты в ХМАО помогли вартовчанке купить лекарства для ребенка с новой почкой
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