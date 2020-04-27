Более ста югорских предпринимателей воспользовались мерами поддержки банков

27 Апр 2020 2020-04-27T17:24:36+03:00

Работает горячая линия для консультаций о помощи

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В Югре 107 малых и средних предпринимателя воспользовались мерами поддержки банков. Как отметили в пресс-службе правительства ХМАО, из них 65 предпринимателей воспользовались целевыми кредитами на выплаты зарплат сотрудникам на общую сумму 258,3 миллиона рублей.

Напомним, в связи с пандемией действует программа, направленная на сохранение занятости в пострадавших отраслях:

- В рамках программы банки выдают предпринимателям кредиты по ставке 0 % годовых на срок до полугода для выплаты заработной платы сотрудникам, - уточнили в правительстве региона.

Всю дополнительную информацию о мерах поддержки для предпринимателей можно получить по телефону горячей линии: 88001010101.

ИСТОЧНИК KP.RU