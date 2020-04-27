2020-04-27T17:02:40+03:00
Общество

В Нефтеюганском районе уже пять человек пострадали от укусов клещей

Югорчане успели вовремя обратиться за медпомощью
Руслан Савинов
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В Нефтеюганском районе уже пять человек пострадали от укусов клещейВ Нефтеюганском районе уже пять человек пострадали от укусов клещейФото: pixabay.com
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В Нефтеюганском районе с 8 по 20 апреля жертвами клещей стали пять человек.

- Эпидемиологи предупреждают, по причине ранней весны клещи проснулись намного раньше, чем в прошлом году. В 2019 году первое обращение в связи с укусом клеща в Нефтеюганскую районную больницу было зарегистрировано 5 мая, в 2018 году – 25 апреля. При этом в 2018 году от клещей пострадали 375 человек, двое заразились клещевым энцефалитом, в 2019 году – 315, было отмечено по одному случаю заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом, - отметили в депздраве ХМАО.

Нефтеюганский район является проблемной по клещевому энцефалиту территорией, поэтому ежегодно с момента таяния снега и до наступления холодов жители Югры не могут чувствовать себя в безопасности, даже если не бывают в лесу или на даче.

- Заражение может произойти при заносе клещей животными собаками, кошками или людьми - на одежде, с цветами, ветками и т. д., отметили врачи.

Напомним, что в Ханты-Мансийском автономном округе вакцинация от клещевого энцефалита бесплатная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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