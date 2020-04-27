Заключенным в Югре рассказали в онлайн-режиме о правах человека
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Югры Жанна Самойлова провела прием по личным вопросам в режиме видеоконференцсвязи осужденных колонии № 11 в Сургуте.
Как отметили представители гражданского общества, главной целью общественного контроля является соблюдение прав человека в местах принудительного содержания даже в условиях введения ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.
- Во время онлайн - беседы Жанна Самойлова проконсультировала осужденных по вопросам порядка применения поощрений и взыскания, реализации права на получение юридической помощи, порядка направления обращений в надзорные органы и органы общественного контроля, медобеспечения, - пояснили в пресс-службе УФСИН ХМАО.
Отмечается, что встреча общественников с осужденными в таком формате состоялась в регионе впервые. Такой способ коммуникации оказался востребованным во времена пандемии коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU