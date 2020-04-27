27 Апр 2020 2020-04-27T16:16:40+03:00

Заключенным в Югре рассказали в онлайн-режиме о правах человека. Фото УФСИН по ХМАО. Фото: pixabay.com

Во время пандемии видеоконференцсвязь признали незаменимым помощником

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии Югры Жанна Самойлова провела прием по личным вопросам в режиме видеоконференцсвязи осужденных колонии № 11 в Сургуте.

Как отметили представители гражданского общества, главной целью общественного контроля является соблюдение прав человека в местах принудительного содержания даже в условиях введения ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Во время онлайн - беседы Жанна Самойлова проконсультировала осужденных по вопросам порядка применения поощрений и взыскания, реализации права на получение юридической помощи, порядка направления обращений в надзорные органы и органы общественного контроля, медобеспечения, - пояснили в пресс-службе УФСИН ХМАО.

Отмечается, что встреча общественников с осужденными в таком формате состоялась в регионе впервые. Такой способ коммуникации оказался востребованным во времена пандемии коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU