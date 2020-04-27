Вместо летнего бассейна югорчанин получил испорченное настроение

27 Апр 2020 2020-04-27T15:26:35+03:00

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В Югре за минувшие дни случилось 26 фактов мошенничества и дистанционных краж с банковских карт. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, югорчане лишились более двух миллионов 800 тысяч рублей.

Зачастую аферисты обманывали югорчан под предлогом пресечения несанкционированного списания денег с карты, продажи - покупки товаров, доставки топлива, займа, инвестиционного заработка, получения компенсации от пенсионного фонда.

Так, житель Сургутского района лишился более 20 тысяч рублей при попытке купить бассейн на сайте объявлений «Авито».

Тем временем неизвестный на сайте «Юла», под предлогом продажи магнитофона похитил у жителя Кондинского района 14 500 рублей.

- Призываем Вас быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте по телефону 102, - обратились стражи порядка к югорчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU