2020-04-27T15:12:30+03:00
Общество

Фальсифицированную молочку выявили в Нефтеюганске

Продукция прибыла из Челябинской области
Руслан Савинов
Поделиться:
Фальсифицированную молочку выявили в НефтеюганскеФальсифицированную молочку выявили в НефтеюганскеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В ходе плановых проверок школ Нефтеюганска выявлена молочная продукция с признаками фальсификации. Об этом стало известно от пресс-службы Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.

- Продукция не соответствовала наименованию, установленному документом «О безопасности молока и молочной продукции» по физико-химическим показателям, поскольку содержит недопустимые по количеству компоненты, что не соответствует утвержденным требованиям, - пояснили эксперты.

Известно, что по выявленным нарушениям приняты меры, снято с реализации 920 кг сливочного масла. Информация о несоответствии молочной продукции принята на рассмотрение в контролирующие службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместо летнего бассейна югорчанин получил испорченное настроение
Фальсифицированную молочку выявили в Нефтеюганске
Новые программы поддержки промышленности утвердили в ХМАО
Должностное лицо в Сургуте привлекут к ответственности за получение крупной взятки
В Национальный день донора югорчане сдали 45 литров цельной крови
Регоператор ХМАО сделает перерасчет за ТКО предпринимателям, приостановившим деятельность
Югорчанке грозит штраф за фейк о нехватке аппаратов ИВЛ
Из 23 новых случаев коронавируса, 18 - в Ханты-Мансийском районе
Югорчанин снял с приглянувшейся машины все четыре колеса
Эвакуированных из Азии югорчан ждет обсервация
Пожарные Югры спасли из огня девять человек
Культурная онлайн-программа на 27 апреля для югорчан на самоизоляции
Миллион рублей перевела югорчанка аферистам при покупке автомобиля
По инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой домой с Фиджи и Таиланда вернутся 192 человека
Айти-стойбища помогают школьникам отдаленных уголков Югры получать образование