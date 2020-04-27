Фальсифицированную молочку выявили в Нефтеюганске

27 Апр 2020 2020-04-27T15:12:30+03:00

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В ходе плановых проверок школ Нефтеюганска выявлена молочная продукция с признаками фальсификации. Об этом стало известно от пресс-службы Роспотребнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.

- Продукция не соответствовала наименованию, установленному документом «О безопасности молока и молочной продукции» по физико-химическим показателям, поскольку содержит недопустимые по количеству компоненты, что не соответствует утвержденным требованиям, - пояснили эксперты.

Известно, что по выявленным нарушениям приняты меры, снято с реализации 920 кг сливочного масла. Информация о несоответствии молочной продукции принята на рассмотрение в контролирующие службы.

ИСТОЧНИК KP.RU