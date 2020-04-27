Новые программы поддержки промышленности утвердили в ХМАО
В Югре утвердили антикризисные программы финансирования развития промышленности региона, разработанные в рамках первоочередных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии. Об этом стало известно от пресс-службы правительства ХМАО.
Так, перечень программ господдержки промышленников региона в виде льготных займов расширен с 2 до 8 направлений, среди них: создание новых промышленных производств и объектов промышленной инфраструктуры, развитие пищевой промышленности и сферы обращения с ТКО.
- Предприятия смогут получать займы в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от года до 10 лет в зависимости от выбранной программы финансирования. Софинансирование со стороны заемщика предполагается в размере 15-30% от общего бюджета проекта, - пояснили власти ХМАО.
Добавим, что фонд развития продолжает сбор предложений от представителей бизнеса о мерах поддержки со стороны государства в условиях пандемии. Заявки принимают по телефону +7 (3467) 388-618 или направляют по электронной почте.
ИСТОЧНИК KP.RU