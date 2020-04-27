2020-04-27T14:52:18+03:00
Общество

Новые программы поддержки промышленности утвердили в ХМАО

Список расширен с 2 до 8 направлений
Руслан Савинов
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Новые программы поддержки промышленности утвердили в ХМАОНовые программы поддержки промышленности утвердили в ХМАОФото: pixabay.com
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В Югре утвердили антикризисные программы финансирования развития промышленности региона, разработанные в рамках первоочередных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии. Об этом стало известно от пресс-службы правительства ХМАО.

Так, перечень программ господдержки промышленников региона в виде льготных займов расширен с 2 до 8 направлений, среди них: создание новых промышленных производств и объектов промышленной инфраструктуры, развитие пищевой промышленности и сферы обращения с ТКО.

- Предприятия смогут получать займы в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от года до 10 лет в зависимости от выбранной программы финансирования. Софинансирование со стороны заемщика предполагается в размере 15-30% от общего бюджета проекта, - пояснили власти ХМАО.

Добавим, что фонд развития продолжает сбор предложений от представителей бизнеса о мерах поддержки со стороны государства в условиях пандемии. Заявки принимают по телефону +7 (3467) 388-618 или направляют по электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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