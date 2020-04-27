27 Апр 2020 2020-04-27T14:02:56+03:00

Должностное лицо в Сургуте привлекут к ответственности за получение крупной взятки Фото: pixabay.com

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Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении инспектора отделения госпожнадзора Сургута. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Получение взятки в крупном размере».

По данным следствия в мае – июне 2015 года подозреваемый согласно ранее разработанной им схеме незаконного обогащения вступил в сговор с руководителем одного из коммерческих предприятий Сургута. Ранее в отношении этого же лица возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в значительном размере за обеспечение общего покровительства охранного предприятия.

- На сегодняшний день следствие располагает доказательствами совершения восьми эпизодов преступной деятельности подозреваемого, в результате которых он получил взятки на общую сумму более миллиона рублей, - пояснили правоохранители.

В настоящий момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU