2020-04-27T13:52:35+03:00
Общество

В Национальный день донора югорчане сдали 45 литров цельной крови

Почти сто добровольцев откликнулись на просьбу медучреждений
Руслан Савинов
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В Национальный день донора югорчане сдали 45 литров цельной крови. Фото депздрава ХМАО.В Национальный день донора югорчане сдали 45 литров цельной крови. Фото депздрава ХМАО.
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Сотрудники окружной станции переливания крови поздравили приглашенных добровольцев с Национальным днем донора и вручили памятные сувениры. Подробнее об этом сообщила пресс-служба депздрава ХМАО.

- В Югре сохраняется количество активных доноров – в 2019 году учреждение посетили 12 500 доноров. С каждым годом донорство в Югре становится более ответственным: доноры заранее готовятся к процедуре, соблюдают диету, - пояснили врачи.

В минувший праздник активные доноры Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска сдали 45 литров цельной крови и 80 доз тромбоцитов.

- Благодаря неравнодушным добровольным донорам окружная станция переливания крови достигла главного – на протяжении многих лет мы полностью удовлетворяем потребности медучреждений в безопасных и качественных компонентах донорской крови для переливания, - пояснил главврач учреждения Юрий Чемакин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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