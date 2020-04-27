Регоператор ХМАО сделает перерасчет за ТКО предпринимателям, приостановившим деятельность

27 Апр 2020 2020-04-27T13:38:59+03:00

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Региональный оператор «Югра-Экология» не будет начислять платежи за услугу по обращению с ТКО юрлицам и ИП, которые вынуждены приостановить свою деятельность на время режима самоизоляции по причине пандемии.

- Для этого юрлицу нужно лишь подтвердить факт приостановки деятельности организации, - уточнили в пресс-службе «Югра-Экология».

Кроме того, юрлица и предприниматели также могут получить перерасчет и сэкономить средства за коммунальную услугу.

- Те, кто имеет собственную контейнерную площадку, могут написать заявление для изменения графика вывоза отходов в адрес регоператора на электронную почту, - пояснили специалисты.

Добавим, что подробную информацию можно узнать по телефону: 8 800 222 11 86.

ИСТОЧНИК KP.RU