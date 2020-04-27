27 Апр 2020 2020-04-27T13:20:07+03:00

Из 23 новых случаев коронавируса, 18 - в Ханты-Мансийском районе Фото: pixabay.com

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За минувшие сутки в ХМАО лабораторно подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции в трех муниципальных образованиях. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

- География случаев следующая: Ханты-Мансийский район - 18, Мегион - 4, Нягань -1, сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Известно, что все новые случаи - в ранее зарегистрированных очагах, новых очагов нет.

По возрастной структуре пациенты распределились так: дети - один случай, 18 - 29 лет - два случая, 30 - 64 года - двадцать случаев.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - призвали югорчан представители здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU