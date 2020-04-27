27 Апр 2020 2020-04-27T12:57:13+03:00

Югорчанин снял с приглянувшейся машины все четыре колеса Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В полицию Кондинского района обратился житель Урая с заявлением о том, что неизвестные похитили с его автомобиля четыре колеса стоимостью 70 тысяч рублей.

- Заявитель пояснил, что три месяца назад оставил внедорожник на неохраняемой стоянке в поселке Междуреченский, а сам уехал в Тюмень, где сейчас работает. По возвращению он обнаружил, что с его автомобиля сняты колеса, машина стоит на деревянных опорах, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вскоре был установлен подозреваемый: местный 39-летний ранее несудимый мужчина. Похищенные колеса обнаружили во дворе дома его дома.

- Подозреваемый пояснил, что автомобиль он заметил давно. Поняв, что внедорожник без присмотра, решил совершить кражу. Ночью мужчина, прихватив с необходимые инструменты, приехал на стоянку и похитил колеса для дальнейшей продажи, - поделились стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновному может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Пока что подозреваемый под подпиской о невыезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/775684" frameborder="0"></iframe> Югорчанин снял с понравившейся машины все четыре колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU