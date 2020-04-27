Югорчанин снял с приглянувшейся машины все четыре колеса
В полицию Кондинского района обратился житель Урая с заявлением о том, что неизвестные похитили с его автомобиля четыре колеса стоимостью 70 тысяч рублей.
- Заявитель пояснил, что три месяца назад оставил внедорожник на неохраняемой стоянке в поселке Междуреченский, а сам уехал в Тюмень, где сейчас работает. По возвращению он обнаружил, что с его автомобиля сняты колеса, машина стоит на деревянных опорах, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Вскоре был установлен подозреваемый: местный 39-летний ранее несудимый мужчина. Похищенные колеса обнаружили во дворе дома его дома.
- Подозреваемый пояснил, что автомобиль он заметил давно. Поняв, что внедорожник без присмотра, решил совершить кражу. Ночью мужчина, прихватив с необходимые инструменты, приехал на стоянку и похитил колеса для дальнейшей продажи, - поделились стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновному может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Пока что подозреваемый под подпиской о невыезде.
Югорчанин снял с понравившейся машины все четыре колеса.
ИСТОЧНИК KP.RU