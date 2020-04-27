2020-04-27T14:07:17+03:00
Происшествия

Пожарные Югры спасли из огня девять человек

За неделю в регионе произошло 50 возгораний
Руслан Савинов
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Спасатели Югры спасли из огня девять человекСпасатели Югры спасли из огня девять человекФото: pixabay.com
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В ХМАО с 20 по 26 апреля случилось полсотни пожаров. Огнеборцами спасены 29 человек, 39 эвакуированы. По данным пресс-службы МЧС Югры, пожарно-спасательные подразделения отстояли также имущество югорчан и материальные ценности на сумму около 30 миллионов рублей.

- В большинстве случаев горели бани - 13, объекты жилого сектора - 8 и хозяйственные постройки - 7. Дважды пожарные выезжали на возгорание сухой травы, - уточнили спасатели.

Зачастую причинами пожаров становились нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печного отопления, неосторожное обращение с огнем:

- В результате повреждены и уничтожены 33 строения, повреждены семь транспортных средств. Травмы получили два человека, один – погиб, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 11 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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