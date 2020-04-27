27 Апр 2020 2020-04-27T12:28:29+03:00

Культурная онлайн-программа на 27 апреля для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Дворец культуры «Октябрь г. Нижневартовск. Что: Архивные выступления творческих коллективов. Когда: 27 апреля 18.00. Где.

2. Что: Презентация предметов музейного фонда «История одного экспоната». Когда: 27 апреля 16.00. Где.

3. Государственный художественный музей г.Ханты-Мансийск. Что: Историки и художники Югры всё ещё разгадывают тайны иконы «Страшный суд». Когда: в течение дня. Где.

4. Музейно-культурный центр г. Нягань. Что: Интернет-проект «История одного предмета». Когда: 27 апреля 12.00. Где.

5. Сургутский музыкальный колледж. Что: Торжественное мероприятие «Этот праздник со слезами на глазах». Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU