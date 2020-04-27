Миллион рублей перевела югорчанка аферистам при покупке автомобиля
В полицию Нефтеюганска обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.
- На сайте «Авито» девушка нашла объявление о продаже автомобиля. Она позвонила, чтобы уточнить детали продажи. Продавец убедил ее в исправности транспорта и наличии всех документов. С потерпевшей они договорились о встрече, на которую приехал родственник заявительницы. Осмотр авто подтвердил слова продавца, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Вскоре на сотовые участников сделки стали поступать звонки с неизвестных номеров. Звонивший убедил жительницу Нефтеюганска, что он является продавцом, отправил фотографию ее родственника рядом с автомобилем.
- Мужчина настаивал на скорейшем принятии решения о покупке, говорил, что осуществить сделку необходимо срочно, а товар готов приобрести кто-то другой, - уточнили стражи порядка.
В итоге женщина перевела 999 тысяч рублей, часть из которых она заняла. После этого ей позвонил реальный продавец, уточнить статус сделки. На вопрос заявительницы о переводе денег, мужчина ответил, что на его счет ничего не поступало.
Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU