Миллион рублей перевела югорчанка аферистам при покупке автомобиля

27 Апр 2020 2020-04-27T12:08:31+03:00

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В полицию Нефтеюганска обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

- На сайте «Авито» девушка нашла объявление о продаже автомобиля. Она позвонила, чтобы уточнить детали продажи. Продавец убедил ее в исправности транспорта и наличии всех документов. С потерпевшей они договорились о встрече, на которую приехал родственник заявительницы. Осмотр авто подтвердил слова продавца, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вскоре на сотовые участников сделки стали поступать звонки с неизвестных номеров. Звонивший убедил жительницу Нефтеюганска, что он является продавцом, отправил фотографию ее родственника рядом с автомобилем.

- Мужчина настаивал на скорейшем принятии решения о покупке, говорил, что осуществить сделку необходимо срочно, а товар готов приобрести кто-то другой, - уточнили стражи порядка.

В итоге женщина перевела 999 тысяч рублей, часть из которых она заняла. После этого ей позвонил реальный продавец, уточнить статус сделки. На вопрос заявительницы о переводе денег, мужчина ответил, что на его счет ничего не поступало.

Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU