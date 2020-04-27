27 Апр 2020 2020-04-27T11:44:44+03:00

Сургут украсят почти 300 тысяч цветов. Фото администрации города.

81 вид растительности уже набирает силы в теплицах

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В теплицах Сургута вовсю готовятся к лету. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

- Цинерария, львиный зев, бегония, бархатцы, агератум, астра, алиссум, колокольчики, георгины - всего 81 наименование - украсят город в этом году. Мы высадим все это богатство в традиционных цветниках, - отметили сургутские власти.

Облагородят цветами в первую очередь следующие пространства: у памятника Основателям города, на транспортных развязках у ТЦ «Ярославна», «Сити-Центр», по улицам Мелик-Карамова - Шепеткина, ул. Губкина - ул. Показаньева, в парках «За Саймой» и «Кедровый лог», в скверах «Площадь Советов», «Мемориал Славы», «Центральный», «Геологов», «Старожилов» и прочие.

Известно, что всего будет создано 34 цветника. Подготовлена рассада - 287 144 штук. Будет уделено внимание и вертикальному озеленению.

- Так, на набережной Олега Марчука будут установлен топиарий и вазоны с петуниями, - пояснили власти.

Добавим, что посадка цветов пройдет в июне, если не случится поздних заморозков.

ИСТОЧНИК KP.RU