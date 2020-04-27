27 Апр 2020 2020-04-27T10:57:57+03:00

Детские площадки в Нягани проверили на уровень безопасности Фото: pixabay.com

Были выявлены многочисленные нарушения

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Прокуратура Нагяни проверила на соответствие требованиям закона детские игровые площадки. В первую очередь речь идет о требованиях безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

- В ходе проверки выявлено, что обслуживание детских игровых и спортплощадок осуществляется нерегулярно, установлены неокрашенные и неустойчивые элементы игрового оборудования, острые сколы, наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травмы детям, - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Правоохранители признали, что наличие указанных нарушений создает угрозу жизни и здоровья детей. В образовательные организации внесено пять представлений, которые рассмотрены и удовлетворены: виновные лица привлечены к ответственности, а выявленные нарушения полностью устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU