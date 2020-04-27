2020-04-27T10:28:14+03:00
Общество

Югорчан просят помочь подростку из Когалыма, больному раком

Лечение требует больших средств
Руслан Савинов
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Югорчан просят помочь подростку из Когалыма, больному раком. Фото из сообщества "ВКонтакте".Югорчан просят помочь подростку из Когалыма, больному раком. Фото из сообщества "ВКонтакте".
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«Всем привет. Меня зовут Антон Кульш, мне 16 лет и у меня рак. Это – моя исповедь». Так начинается обращение подростка за помощью, которую может оказать каждый.

16 - летнему Антону Кульшу из Когалыма на лечение острого лимфобластного лейкоза в стадии рецидива требуется большая сумма денег. К настоящему моменту собрано - 9 025 946,06 рублей на лечение в клинике в Испании из необходимых 54 000 000 рублей.

Реквизиты для помощи можно найти в социальной сети «ВКонтакте», в сообществе «РАК!!!СРОЧНЫЙ СБОР Кульш Антону! г.Когалым».

Напомним, ранее в ХМАО собирали деньги на лечение Юлианы Сырцевой со спинальной мышечной атрофией в США. Недавно девочка получила лечение и сейчас проходит реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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