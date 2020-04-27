2020-04-27T10:16:45+03:00
Происшествия

Таджик похитил из нефтепровода сотни кубов сырья в Нижневартовском районе

Подозреваемый заключен под стражу
Руслан Савинов
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Таджик похитил из нефтепровода сотни кубов сырья в Нижневартовском районеТаджик похитил из нефтепровода сотни кубов сырья в Нижневартовском районеФото: pixabay.com
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Правоохранители Нижневартовского района утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 29 – летнего гражданина Таджикистана. По данным пресс-службы прокуратуры ХМАО, мужчину обвиняют по статьям «Самовольное подключение к нефтепроводу, то есть повреждение нефтепровода, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы, совершенное из корыстных побуждений» и «Кража, совершенная из нефтепровода в особо крупном размере», а также «Покушение на кражу из газопровода».

По данным следствия, обвиняемый с декабря 2018 года по апрель 2019 года сделал для хищения нефти врезку в нефтепровод. Он украл 98 кубических метров нефти на сумму более полутора миллиона рублей.

- Также в августе 2019 года злоумышленник собирался похитить из конденсатосборника, газовый конденсат объемом 10 кубических метров на сумму более ста тысяч рублей, - уточнили стражи порядка. Однако его задержали на месте преступления.

Подозреваемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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