27 Апр 2020 2020-04-27T09:52:36+03:00

«Тойота» и «Киа» столкнулись на улице Геологическая в Сургуте. Фото ГИБДД ХМАО.

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На территории Югры с 24 по 26 апреля 11 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир, в семи дорожно-транспортных происшествиях.

Так, 24 апреля в 8:30 в Сургуте на улице Геологическая 62-летняя женщина за рулем «Тойота», по предварительным данным, при выезде из жилой зоны не убедилась в безопасности маневра

- Она не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем «Киа», которым управляла 35-летняя женщина, - уточнили в пресс-службе ГИБДД Югры.

В результате аварии водитель «Киа» и пассажирки «Тойота» получили травмы

Также известно, что в ХМАО сотрудники Госавтоинспекции задержали 34 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 11 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 54 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU