Еще один югорчанин выздоровел после коронавируса
В ХМАО выписан в связи с выздоровлением еще один человек в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил оперативный региональный штаб.
- Из 274 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе состояние девяти пациентов тяжелое, из них четыре подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 207 пациентов - в состоянии средней и легкой степени тяжести, - уточнили в депздраве Югры.
Всего к настоящему моменту 56 человек выздоровели и приобрели иммунитет к коварному коронавирусу. Добавим, что ранее два пациента скончались, несмотря на все усилия врачей.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - обратились к югорчанам медики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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