2020-04-27T09:45:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один югорчанин выздоровел после коронавируса

Девять пациентов по - прежнему тяжело переносят болезнь
Руслан Савинов
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Еще один югорчанин выздоровел после коронавирусаЕще один югорчанин выздоровел после коронавирусаФото: pixabay.com
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В ХМАО выписан в связи с выздоровлением еще один человек в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил оперативный региональный штаб.

- Из 274 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе состояние девяти пациентов тяжелое, из них четыре подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 207 пациентов - в состоянии средней и легкой степени тяжести, - уточнили в депздраве Югры.

Всего к настоящему моменту 56 человек выздоровели и приобрели иммунитет к коварному коронавирусу. Добавим, что ранее два пациента скончались, несмотря на все усилия врачей.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - обратились к югорчанам медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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