Мужчина украл дорогой парфюм в Сургутском районе

27 Апр 2020 2020-04-27T08:32:46+03:00

Всего за минувшие дни произошло пять краж

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В ХМАО за минувшие дни случилось 94 преступления. По данным пресс-службы УМДВ Югры, из них уже раскрыто 51 нарушение закона: 2 факта причинения телесных повреждений, факт мошенничества, 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, угон и пять краж.

Так, в Сургутском районе установлен 29-летний гражданин, который украл парфюмерную продукцию из магазина в поселке Солнечный. Общая стоимость похищенного - более десяти тысяч рублей. В настоящий момент подозреваемый под подпиской о невыезде.

В Югре за прошедшие дни раскрыты 14 ранее зарегистрированных преступлений и выявлено 15023 правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU