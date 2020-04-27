2020-04-27T08:10:59+03:00
Общество

Электронные рецепты теперь доступны в Сургутском районе

В условиях пандемии эта мера поможет минимизировать контакты
Руслан Савинов
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Электронные рецепты теперь доступны в Сургутском районеЭлектронные рецепты теперь доступны в Сургутском районеФото: pixabay.com
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Пациенты Сургутской районной поликлиники уже могут получить льготные лекарства сразу в аптеке. Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, в медучреждении тестируют систему электронных рецептов.

Теперь для получения лекарств, льготникам больше не нужно приходить в поликлинику. В то время, когда врач звонит пациенту, чтобы сообщить о том, что рецепт готов, информация уже находится в базе аптеки. Чтобы забрать лекарства, нужно предъявить провизору СНИЛС и документ, удостоверяющий личность.

- В условиях режима повышенной готовности это нововведение позволило также упростить процесс взаимодействия больницы и аптеки. Кроме того, более совершенной становится система учета и контроля: можно наглядно проследить весь путь рецепта - от врача до выдачи пациенту, - поделилась замруководителя по медицинской части Сургутской районной поликлиники Виктория Маковская.

Добавим, что в поликлинике напоминают пациентам: приходить за рецептом не нужно, лечащий врач сам предупредит о том, что рецепт уже доставлен в аптеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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