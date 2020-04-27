В Ханты-Мансийске благоустроят 12 общественных пространств

27 Апр 2020 2020-04-27T07:48:44+03:00

На 2020 году у властей большие планы

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В администрации Ханты-Мансийска обсудили планы по благоустройству городских общественных пространств на нынешний год: планируется приступить к обустройству 12 объектов.

Основные приоритеты: строительство парковок и стояночных мест, строительство детских и спортплощадок, сохранение лесопарковой зоны.

- Все общественные пространства в городе должны соответствовать нескольким ключевым критериям: функциональность, доступность для маломобильных граждан и возможность круглогодичной эксплуатации, в том числе, как элементов туристической инфраструктуры, - нацелил коллег глава окружного центра Максим Ряшин.

Так, было отмечено, что заключен контракт по благоустройству улицы Лопарева, от ул. Чехова до Спортивной школы олимпийского резерва. На месте здания бывшей музыкальной школы появятся автопарковка и зона отдыха, где будут установлены «умные» скамейки с WiFi-роутерами.

Запланировано благоустройство площади Славянской письменности, благоустройство набережной в районе Самарово, территорий в районе гостиницы «Олимпийская». Уже к 1 мая завершится реконструкция фонтана Ротонда.

ИСТОЧНИК KP.RU