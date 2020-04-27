Погода в Югре 27 апреля: значительное потепление

27 Апр 2020 2020-04-27T05:10:42+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 27 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 7 – 12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +15, +20 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15, +17 градусов.

В Сургуте станет ясно и не ожидается осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15, +17 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер юго-западный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит +16, +18 градусов.

На Руси этот день называли «Мартын Лисогон». По погоде отмечали: если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU