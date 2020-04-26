Глава Югры Наталья Комарова: «Дистанционное обучение школьников – вынужденная мера»

26 Апр 2020 2020-04-26T12:08:16+03:00

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Государственная итоговая аттестация для девятых классов в 2020 году пройдет только русскому и математике. Образовательная система округа готова к такому развитию событий и приему экзаменов в электронной форме, сообщила югорчанам губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Глав региона ответила на вопросы югорчан в прямом эфире на персональной странице в Instagram, в том числе подняли тему образования в режиме полной готовности.

– Дистанционное обучение школьников — вынужденная мера. Электронные ресурсы интегрированы в общую систему ЕСИА, которую используют все регионы, и потому нагрузка на систему выше, чем учитывали разработчики. За состоянием системы постоянно наблюдают специалисты. На официальном сайте компании «Ростелеком» можно подать заявку на подключение или переход на тариф «Социальный» для дистанционного обучения, – рекомендовала Комарова.

Ученики также могут получить учебные материалы другим способом: забрать в школе на бумажном или цифровом носителе. Также родителей уведомили, что в 2020 году девятиклассники будут сдавать ГИА только по русскому языку и математике: к этому уже готова образовательная система округа, заверила Комарова.

Она подчеркнула, что детские сады откроют свои двери для малышей и продолжат работу в штатном режиме, когда закончится действие указа президента.

– То же самое касается выпускных, проведение которых возможно при улучшении эпидемиологической обстановки и прекращении режима самоизоляции, – пояснила глава округа.

Она сообщила, что в Югре родителям, чьи дети младше 14 лет, можно не выходить на работу – соответствующий норматив уже установлен. Организациям рекомендуется переводить своих сотрудников на удаленную работу или предоставить семейным сотрудникам внеочередной оплачиваемый отпуск по обоюдному согласию.

Также Наталья Комарова пояснила порядок действий при запросе справки о неполучении единовременного пособия: эту электронную услугу можно получить через портал Госуслуги. Правительство Югры поручило профильным ведомствам до 20 мая сделать доступной функцию, которая позволит узнавать сведения о подтвержденных выплатах в личном кабинете на Госуслугах.

Также она упомянула, что водители такси могут работать только при наличии разрешения, выписанного индивидуальными предпринимателями или юрлицами.

ИСТОЧНИК KP.RU