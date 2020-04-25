В лесах ХМАО объявили пожароопасный сезон

25 Апр 2020 2020-04-25T17:00:02+03:00

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В лесах ХМАО с сегодняшнего дня, 25 апреля, устанавливается пожароопасный сезон. Эту дате определили с учетом прогноза синоптиков и опыта прошлых лет.

- Утвержден план тушения лесных пожаров, а также планы ликвидации природных возгораний в каждом лесничестве. В 2020 году на охрану югорских лесов от пожаров направлено 822 млн рублей. В тушении планируется задействовать 1228 единиц техники и 1700 человек, - сообщили в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов региона.

Для наземного мониторинга будут привлечены казачьи общества и формирования подразделений добровольных пожарных.

- Категорически запрещено разводить костры, бросать в лесах горящие и окурки, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, выжигать сухую траву, - напомнили югорчанам спасатели.

Добавим, что нарушившие правила пожарной безопасности понесут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU