2020-04-25T15:19:44+03:00
Общество

Нижневартовск и Ханты-Мансийск обработают против клещей

Первый этап обработки уже начался
Руслан Савинов
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Нижневартовск и Ханты-Мансийск обработают против клещейНижневартовск и Ханты-Мансийск обработают против клещейФото: pixabay.com
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Места массового пребывания жителей Нижневартовска с 24 по 26 апреля при благоприятной погоде обработают от клещей. Речь о таких территориях как: набережная реки Оби, Рябиновый бульвар, Комсомольский бульвар, территории, прилегающие к Комсомольскому озеру, а также городской парк.

Жителей Ханты-Мансийска тоже защитят от кровососущих насекомых. Первый этап акарицидной обработки уже начался. Планируется, что санитарными мероприятиями будет охвачено 150 городских объектов площадью почти 170 гектаров.

Югорчанам следует соблюдать меры предосторожности: воздержаться от прогулок по обработанным территориям, и не выгуливать там домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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