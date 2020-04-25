Трое из новых заболевших коронавирусом в Югре – дети

25 Апр 2020 2020-04-25T14:30:20+03:00

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В ХМАО лабораторно подтверждено 233 случая COVID - 19 в 15 муниципалитетах.

- За последние сутки в регионе зафиксировано 16 новых случаев, их география слежующая: три - в Ханты-Мансийском районе, один - в Ханты-Мансийске, четыре - в Сургуте, два - в Мегионе, шесть - в Нягани., - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Уточняется, что все новые случаи выявлены в результате обследования контактных лиц по ранее выявленным очагам: новых очагов не зафиксировано.

Из них новых пациентов трое - дети:

- Югорчане в возрасте от 18 до 29 лет - один, от 30 до 49 лет - девять, от 50 до 64 лет - трое. По течению заболевания: пять - без симптомов, шесть – в состоянии ОРВИ, пять - в состоянии пневмонии, - пояснили врачи.

Югорчан просят соблюдать все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU