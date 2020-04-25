25 Апр 2020 2020-04-25T14:16:56+03:00

Призывники в ХМАО пройдут поголовное тестирование на коронавирус Фото: pixabay.com

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Губернатор Югры Наталья Комарова в формате видеоконференцсвязи провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Среди прочих вопросов отдельно были рассмотрены особенности весеннего призыва в 2020 году.

- Для недопущения завоза коронавирусной инфекции в войска и на сборный пункт скорректированы сроки начала работы призывных комиссий, списки вызова призывников, а помещения, где расположены призывные комиссии, сам сборный пункт обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками, - пояснил детали организации весеннего призыва военный комиссар Ханты – Мансийского автономного округа Денис Буров.

Также определен детальный порядок тестирования призывников и представителей воинских частей на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU