Нужно ли таксистам -частникам Югры спецразрешение в период пандемии коронавируса?

25 Апр 2020 2020-04-25T11:03:20+03:00

Нужно ли частным таксистам Югры спецразрешение в период пандемии коронавируса? Фото: pixabay.com

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Тема пассажирских перевозок очень актуальна среди югорчан. Нужно ли в период режима повышенной готовности оформлять специальное разрешение тем таксистам, что работают в частном порядке?, - стало одним из самых насущных вопросов.

За ответом обратимся к директору департамента экономического развития региона Николаю Милькису:

- Деятельность по перевозке пассажиров и их багажа в легковом автомобиле относится к предпринимательской. Для ее осуществления необходимо получить разрешение, которое может быть получено только ИП или юрлицами, - отметил заместитель губернатора ХМАО Николай Милькис.

Уточняется, что при этом, ИП имеют право использовать специальный режим налогообложения «налог на профессиональный доход - самозанятый».

- Таким образом, если вы – индивидуальный предприниматель, использующий режим налогообложения для самозанятых и имеете разрешение на этот вид деятельности, то вы можете оказывать услуги такси в период режима повышенной готовности без каких-то дополнительных лицензий или согласований, - подвел итог замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU