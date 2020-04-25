25 Апр 2020 2020-04-25T05:02:43+03:00

Погода в Югре 25 апреля: местами небольшой дождь и мокрый снег Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, 25 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер южный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +2, -3 градуса, днем +1, +6 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +6 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +6 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный и небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит +6, +7 градусов.

На Руси этот день называли «Василий Парильщик». По погоде отмечали: если солнце хорошо прогревало почву, то можно было рассчитывать на хороший урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU