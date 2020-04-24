24 Апр 2020 2020-04-24T16:21:33+03:00

Оперативный штаб по коронавирусу в ХМАО принял ряд важных решений Фото: pixabay.com

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На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавирусу в ХМАО приняли ряд важных решений.

Итак, врачам, работающим с заболевшими коронавирусом, поручением президента РФ установлена доплата в 80 тысяч рублей.

Кроме того, югорчанам сообщили, что паспорта и водительские удостоверения, срок которых истекает с февраля до середины июля, остаются действительными.

Также в Югре скорректировали сроки начала работы призывных комиссий муниципалитетов. Отмечается, что призывников будут проверять на коронавирус.

Наконец, с 1 мая предлагается перевести работников соцучреждений с круглосуточным пребыванием на автономный режим: так называемые двухнедельные «вахты».

ИСТОЧНИК KP.RU