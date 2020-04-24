Югорские МФЦ расширили перечень услуг
Члены югорского правительства внесли изменения в перечень госуслуг, предоставляемых в МФЦ.
Итак, перечень дополнен тремя услугами. Теперь в центрах возможен прием заявлений, документов для предоставления жилых помещений и помещений в общежитиях специализированного регионального фонда.
Также через МФЦ теперь возможно предоставление единовременной выплаты тем, кто имеет место жительства в ХМАО, усыновившим - удочерившим ребенка на территории региона. Наконец доступна выдача документов и справок о регистрации граждан в качестве безработных и размере пособия по безработице.
- Актуализированы наименования отдельных госуслуг и состав административных процедур, осуществляемых специалистами многофункциональных центров, - анонсировали в пресс-службе регионального правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU