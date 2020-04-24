2020-04-24T16:01:06+03:00
Общество

Югорские МФЦ расширили перечень услуг

Изменения утвердило региональное правительство
Руслан Савинов
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Югорские МФЦ расширили перечень услугЮгорские МФЦ расширили перечень услугФото: pixabay.com
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Члены югорского правительства внесли изменения в перечень госуслуг, предоставляемых в МФЦ.

Итак, перечень дополнен тремя услугами. Теперь в центрах возможен прием заявлений, документов для предоставления жилых помещений и помещений в общежитиях специализированного регионального фонда.

Также через МФЦ теперь возможно предоставление единовременной выплаты тем, кто имеет место жительства в ХМАО, усыновившим - удочерившим ребенка на территории региона. Наконец доступна выдача документов и справок о регистрации граждан в качестве безработных и размере пособия по безработице.

- Актуализированы наименования отдельных госуслуг и состав административных процедур, осуществляемых специалистами многофункциональных центров, - анонсировали в пресс-службе регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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