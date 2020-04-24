Волонтеры из Югорска печатают на 3Д - принтере защитные щитки врачам
Добровольцы из Югорска изготавливают защитные щитки для медперсонала на 3D -принтере.
- Забрало из прозрачного полимера полностью защищает лицо и не сдавливает голову, - пояснили волонтеры.
Известно, что это такие маски можно использовать многократно. Однако их необходимо дезинфицировать после каждого использования. Кроме того, они предотвращают случайные прикосновения к лицу во время работы.
Добавим, что талантливые умельцы додумались до идеи, модифицировав маски для дайвинга:
- Используются переходники дыхательного фильтра, которые также изготовили на 3Д -принтере, они и сделали в ней герметичную защиту, - пояснили волонтеры.
Отмечается, что подобные маски популярны в Италии, Нидерландах и Бельгии.
ИСТОЧНИК KP.RU