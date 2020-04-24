24 Апр 2020 2020-04-24T15:43:37+03:00

Волонтеры из Югорска печатают на 3Д - принтере защитные щитки врачам

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Добровольцы из Югорска изготавливают защитные щитки для медперсонала на 3D -принтере.

- Забрало из прозрачного полимера полностью защищает лицо и не сдавливает голову, - пояснили волонтеры.

Известно, что это такие маски можно использовать многократно. Однако их необходимо дезинфицировать после каждого использования. Кроме того, они предотвращают случайные прикосновения к лицу во время работы.

Добавим, что талантливые умельцы додумались до идеи, модифицировав маски для дайвинга:

- Используются переходники дыхательного фильтра, которые также изготовили на 3Д -принтере, они и сделали в ней герметичную защиту, - пояснили волонтеры.

Отмечается, что подобные маски популярны в Италии, Нидерландах и Бельгии.

ИСТОЧНИК KP.RU