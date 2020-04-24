Молодые семьи Ханты-Мансийска покажут, что они «молоды и счастливы»
Фотоконкурс молодых семей «Молоды и счастливы» стартовал в Ханты-Мансийске.
- Приглашаем Вас поделиться радостью семейной жизни, запечатленной на фото. Сейчас, когда мы все дома, самое время просмотреть семейные фотоархивы, вспомнить приятные сердцу моменты нашей жизни – рождение детей, праздники, путешествия, - обратились к жителям города организаторы.
Отметим ,что желающие поделиться фото должны до 28 апреля 2020 отправить работы с пометкой «ФОТОКОНКУРС» на адрес электронной почты.
- К участию в фотоконкурсе принимаются любительские семейные фотографии, сделанные на прогулках, в отпуске, дома и прочее. Конкурсные работы разместят в официальном сообществе молодежного центра в соцсети «ВКонтакте» и «Инстаграм», - говорится в правилах участия.
По итогам определят трех победителей. Их ждут памятные подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU