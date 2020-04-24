24 Апр 2020 2020-04-24T15:24:49+03:00

Молодые семьи Ханты-Мансийска покажут, что они «молоды и счастливы». Фото администрации Ханты-Мансийска.

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Фотоконкурс молодых семей «Молоды и счастливы» стартовал в Ханты-Мансийске.

- Приглашаем Вас поделиться радостью семейной жизни, запечатленной на фото. Сейчас, когда мы все дома, самое время просмотреть семейные фотоархивы, вспомнить приятные сердцу моменты нашей жизни – рождение детей, праздники, путешествия, - обратились к жителям города организаторы.

Отметим ,что желающие поделиться фото должны до 28 апреля 2020 отправить работы с пометкой «ФОТОКОНКУРС» на адрес электронной почты.

- К участию в фотоконкурсе принимаются любительские семейные фотографии, сделанные на прогулках, в отпуске, дома и прочее. Конкурсные работы разместят в официальном сообществе молодежного центра в соцсети «ВКонтакте» и «Инстаграм», - говорится в правилах участия.

По итогам определят трех победителей. Их ждут памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU